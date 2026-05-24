Güncel

Provokatör yine sahnede! CHP karıştı, Mahmut Tanal fırsatı kaçırmadı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye krizi yaşanırken, skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal polisi engellemek için elinde hortumla güvenlik kulübesinin çatısına çıktı.

24 Mayıs 2026 Pazar 12:20
Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı.

Genel merkezin bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekiler ile görüşen polis ekipleri, tahliye için bekleyişlerini sürdürüyor.

Polis ekiplerinin beraberindeki icra memurlarıyla içeri girmesi bekleniyor.

Partililer arasında gerginliğin sürdüğü genel merkez önünde, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın eline hortum alarak giriş kapısının üzerindeki alana çıktığı görüldü.

"PARALARI HORTUMLADIĞINIZ YETMEDİ Mİ?"

CHP Genel Merkezi'nin önünde toplanan Kılıçdaroğlu destekçileri, kendilerine hortum gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a "Hortumcu Mahmut. Paraları hortumladığınız yetmedi mi?" sözleriyle tepki gösterdi:

