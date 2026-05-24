Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı.

Genel merkezin bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekiler ile görüşen polis ekipleri, tahliye için bekleyişlerini sürdürüyor.

Polis ekiplerinin beraberindeki icra memurlarıyla içeri girmesi bekleniyor.

Partililer arasında gerginliğin sürdüğü genel merkez önünde, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın eline hortum alarak giriş kapısının üzerindeki alana çıktığı görüldü.

CHP vekili Mahmut Tanal, eline hortum alıp CHP Genel Merkezi önündeki parti otobüsünün üzerinde bekleyerek tahliyeye engel olmaya çalıştı.https://t.co/83dFgi0MwA pic.twitter.com/sCyQzgNiPY — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 24, 2026

CHP Genel Merkezi'nin önünde toplanan Kılıçdaroğlu destekçileri, kendilerine hortum gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a "Hortumcu Mahmut. Paraları hortumladığınız yetmedi mi?" sözleriyle tepki gösterdi:

CHP Genel Merkezi'nin önünde toplanan Kılıçdaroğlu destekçileri, kendilerine hortum gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a tepki gösterdi:



"Hortumcu Mahmut. Paraları hortumladığınız yetmedi mi?"https://t.co/TX3W1earLk pic.twitter.com/WXuVJMAZ0h — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 24, 2026

