İSTANBUL 17°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0523
  • EURO
    50,4023
  • ALTIN
    6134.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fırtına ağaçları yerinden söktü, cam balkonları kırdı
Güncel

Fırtına ağaçları yerinden söktü, cam balkonları kırdı

Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Çok sayıda ağacın kökünden devrildiği kentte, bazı evlerin cam balkonları kırıldı.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 13:56 - Güncelleme:
Fırtına ağaçları yerinden söktü, cam balkonları kırdı
ABONE OL

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve rüzgar, öğle saatlerinde etkisini artırarak devam etti.

Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde fırtına nedeniyle uçan evin çatısı elektrik tellerinde asılı kaldı.

Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde seyir halindeki tır, kuvvetli fırtınanın etkisiyle devrildi.

Çok sayıda ağacın kökünden devrildiği kentte, bazı evlerin cam balkonları kırıldı.

Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bir evin çatısı düştüğü araçlarda hasar oluşturdu. Gemlik Serbest Bölge'deki çok sayıda konteyner de şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

İnegöl Süleymaniye Mahallesi'nde ise yollarda su birikintileri oluşturan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı güzergahlar su baskını nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Mudanya Aydınpınar Mahallesi'nde de Apostoloi Kilisesi'nin duvarının bir kısmı yıkıldı. Düşen duvar parçaları nedeniyle bir otomobilde hasar oluştu.

Mudanya ve Gemlik'te fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri alabora oldu.

Ayrıca, Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan Bursa Teleferik'in bugünkü seferlerinin şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.