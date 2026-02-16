Fırtına çamı devirdi, teller kıvılcım saçtı: Ağaç alev aldı

Olay, dün akşam saatlerinde Ballıkuyu Mahallesi 1130 Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yaklaşık 15 metre uzunluğundaki bir çam ağacı devrildi. Kopan tellerden çıkan kıvılcımlar nedeniyle devrilen ağaç yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ağaca müdahale etti. Alevler, ağacın bitişiğinde bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, devrilen ağaçtan dolayı daha önce zarar gören yan komşunun ağacın kaldırılması talebinde bulunduğu ancak talebin yerine getirilmediği öne sürüldü. Ayrıca yıkılan bahçe duvarının ev sahibi tarafından yeni yaptırıldığı öğrenildi.

"DUVAR İKİNCİ KEZ DEVRİLDİ"

Ev sahibi Hülya Onarıcı, mülkünün sınırında bulunan ağacın meydana getirdiği tehlikelere dikkat çekerek, "Ağaç köklerinin aşırı büyümesi ve baskısı nedeniyle duvarımız yıkılmıştı. Duvarı şahsi imkanlarımla yeniden inşa ettirmeme rağmen aynı sorun nüksetti ve duvar ikinci kez devrildi" dedi.

Sorunun çözümü için yetkili kurumla iletişime geçtiğini ancak sonuç alamadığını dile getiren Onarıcı, "Köklerin yapıya zarar verdiğini ve duvarımın yıkıldığını bildirmeme rağmen, tarafıma sorunu ilgili tarafla uzlaşarak çözmem gerektiği belirtildi ve konuyla ilgilenilmedi" ifadelerini kullandı.

"AĞACIN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUM"

Maddi hasarın yanı sıra can güvenliği tehlikesine işaret eden Onarıcı, "Fırtına nedeniyle devrilen ağaçta yangın çıktı. Ağacın evlere çok yakın mesafede bulunması nedeniyle konutumun da yanma tehlikesi doğdu. Can ve mal güvenliğinin sağlanması adına tehlike arz eden bu ağacın kökleriyle birlikte tamamen kaldırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahalle esnafından İlker Demirçivi ise şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen yaşlı ağacın tellerinin üzerine düşmesi sonucu yangın çıktığını belirterek, bakımsız ağaçların çevre için risk oluşturduğunu söyledi.