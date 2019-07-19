Fırtına Deresi'ne 7 yılda 1,5 milyon balık bırakıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Fırtına Deresi'ne 2012-2018 döneminde 1 milyon 567 bin adet balık bırakıldığını belirtti.

Özkaldı, Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'ndeki alabalık salımı etkinliğine katıldı. Özkaldı, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, alabalık salımını gerçekleştirdikleri Fırtına Deresi'nin Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın en önemli değerlerinden olduğunu söyledi.

Trabzon Maçka Altındere, Mersin Çamlıyayla ve Bolu Abant'taki 3 alabalık üretme merkezinin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü çatısı altında hizmet verdiğini ifade eden Özkaldı, "Bu merkezlerde üretilen alabalıklar yine derelerimize ve göllerimize salınarak hem neslinin devam ettirilmesi sağlanmakta hem de vatandaşlarımızın istifadesine sunulmaktadır." diye konuştu.

Özkaldı, salınan balıkların doğaya adaptasyonu ve büyüme durumlarının gözlemlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Buraya has Karadeniz balık türünü dereye bıraktık. Genel Müdürlüğümüzün 3 merkezde yılda 3 milyon üretim kapasitesi var. Bugün 20 bin balık bıraktık. Yılbaşından bu yana da 370 bin balık bırakılmıştı. Yıl sonuna kadar 40 bin balık daha salarak bu rakamı 430 bine tamamlamış olacağız. Fırtına Deresi'nde 2012-2018 yılları arasında 1 milyon 567 bin adet balık salımı gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz bundan sonra da belirlemiş olduğu plan dahilinde gerek Fırtına Deresi'nde, gerekse ülke genelinde balık salımlarına devam edecektir."

Etkinlikte DKMP'nin "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Trabzon'daki Maçka Altındere Alabalık Yetiştirme ve Üretme İstasyonu'nda üretilen 20 bin yavru dere alası Fırtına Deresi'ne bırakıldı.

Programa, DKMP Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, DKMP 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürü Emre Akçalı ile diğer ilgililer katıldı.