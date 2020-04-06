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Güncel

Fırtına dört katlı apartmanın çatısını uçurdu

İstanbul Kağıthane'de şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatının üçüncü kez uçtuğu belirtildi.

IHA06 Nisan 2020 Pazartesi 16:27 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 16:27
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Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi İnönü Caddesi’nde 4 katlı binanın çatısının şiddetli rüzgar nedeniyle uçması üzerine, olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis binanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de çatıdaki kopan ve tehlike oluşturabilecek parçaları güvenli bir alana indirdi. Caddede bulanan araçlar ise sahipleri tarafından çekilirken binanın çatısının üçüncü kez uçtuğu belirtildi.

“BU SEFER TAHTADAN DEĞİL DEMİRDEN YAPTIRACAĞIZ”

Dükkan sahibi Ercan Erdoğan, “Sabah rüzgar vardı, belliydi zaten böyle olacağı. Çatı havalandı, bizde polisi aradık. Allah’tan caddeye doğru düşmedi de bir faciadan kurtulduk. Rüzgar durunca çatıyı yaptıracağız. Çünkü bu üçüncü kez düşüşü. O yüzden bu sefer tahtadan değil demirden yaptıracağız” dedi.

Fırtına nedeniyle dalgaların boyu 5 metreyi aştı

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