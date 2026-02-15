İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2026 Pazar / 28 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fırtına hayatı olumsuz etkiledi... İzmir'de deniz taştı
Güncel

Fırtına hayatı olumsuz etkiledi... İzmir'de deniz taştı

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde kuvvetli fırtına denizin taşmasına neden olurken, yollar su altında kaldı.

AA15 Şubat 2026 Pazar 18:36 - Güncelleme:
Fırtına hayatı olumsuz etkiledi... İzmir'de deniz taştı
ABONE OL

Karşıyaka Vapur İskelesi, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı ile Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şube arasındaki bölgede deniz taşması nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar ayakkabılarını ellerine alarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.

İlçede bazı ağaçlar kuvvetli fırtına nedeniyle devrildi.

Karşıyaka Tramvayı seferleri de hava muhalefeti ve deniz taşması nedeniyle Alaybey-Karşıyaka İskele ve Çarşı-Katip Çelebi Üniversitesi arasında kısmen yapılabildi.

KORDON'DA DA ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE DENİZ TAŞTI

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Kordon'da da denizin taşması sonucu sokaklarda sular birikti.

Araçların kordon boyunda zorlukla ilerledikleri görüldü.

Bazı vatandaşlar, ayaklarına torba geçirerek su içinde yürüdü.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Konak Atatürk Caddesi 1476/1 sokak kesişiminden itibaren Gündoğdu Meydanı istikametine İZSU çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Güzergahı kullanacak sayın yol kullanıcılarının bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde de deniz taştı, balıkçı barınağı ve bazı bahçeler su altında kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.