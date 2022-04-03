Fırtınanın ne zaman biteceği, vatandaşlarca merak edilirken, Meteoroloji; yurt genelinde etkili olan yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 49 ile turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu uyarısına göre; hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalırken, 3 gündür devam eden toz fırtınasının ardından çamur şeklinde yağmurlar görülecek. Peki fırtına ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporu

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'de birçok ilde toz fırtınası ardından yağmurun başlamasıyla "çamur yağması" olarak tabir edilen olayın görüleceği aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

FIRTINA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji Uzmanlarının konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeye göre, kuvvetli rüzgar ve fırtına; Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de etkisini hafta sonu da devam edecek.

FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Afrika kaynaklı toz taşınımının Salı gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirilirken, Fırtınanın Pazar akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, "Rüzgarların kuvvetinin pazar günü 90 kilometreye kadar çıkmasını bekliyoruz. Pazar günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarla beraber toz taşınımı da etkisini yitirecek" dedi.

Macit, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklindeki yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50 -80 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgarın, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.