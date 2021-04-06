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Fırtına nedeniyle uçan çatı parçaları pazar yerine düştü

İzmir'de Atatürk Kültür Merkezi çatısının parçalarının şiddetli fırtına nedeniyle yakındaki pazar yerine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

AA06 Nisan 2021 Salı 17:34 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 17:34
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Alınan bilgiye göre, ilçede öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Atatürk Kültür Merkezi binasının çatısının parçaları, şiddetli fırtınadan dolayı yakın sokağa kurulan pazar yerine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan biri kadın 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sokağa savrulan çatı malzemeleri belediye ekiplerince kaldırıldı.

Pazarcı Mehmet Karabulut, fırtına nedeniyle önce küçük bir parçanın koptuğunu, yaklaşık 15 dakika sonra ise çatının pazarda bulunan vatandaşların üzerine düştüğünü söyledi.

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