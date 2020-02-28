28 Şubat 2020 Cuma 12:25 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 12:25

Fırtına obüsü nedir? Fırtına obüs menzili ne kadar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Esed rejiminin İdlib'deki alçak saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'deki saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200’den fazla rejim hedefinin ağır ateş altına alındığını, 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi.

FIRTINA OBÜSÜ NEDİR?

Tamamen Türkiye üretimi olan ve Sakarya Arifiye’de bulunan 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nda tasarlanan Fırtına Obüs’leri, tamamen Türk mühendisler ve Türk işçiler tarafından üretiliyor.

1995 yılında tohumu atılan proje, 1997 yılında ilk prototipini ortaya çıkarttı. Her türlü arazide hareket yeteneğine sahip olan Obüs’ler 21 beygir/ton güç ağırlık oranına sahiptir. Aselsan’ın ADOP-2000 sistemine entegre olan atış sistemi sayesinde 40 km atış menziline sahip olan araçlar, saatte 65 km hızla hareket edebiliyorlar. 52 kalibre namluya sahip olan Obüs, Poyraz mühimmat aracı sayesinde 48 mermiyi sadece 20 dakikada yükleyebiliyor. Esnek ve süratli olan Fırtına Obüsleri, hareket halindeyken sadece 30 saniyede atışa hazır hale geliyor. Fırtına Obüs’ü standart bir Obüs’ün 3 atışta gerçekleştirdiği hasarı tek atışta gerçekleştirebiliyor.

GENEL ÖZELLİKLERİ NELER?

"T-155 Fırtına" obüsü Türkiye'nin ürettiği bir Kundağı Motorlu Topçu Silah Sistemidir. Üzerine monte edilmiş 12 adet hidro-pnömatik süspansiyon ünitesi ve tekerlerinden oluşan gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde engebeli arazi dahil her türlü arazide rahatça harekat icra edebilmektedir.

Güç Ağırlik oranı 21bg/t olan Fırtına`nın harekatlarını uzun süreli destekleyebilir. ADOP-2000 sistemine sayısal olarak entegre edilmiş olan Fırtına, sahip olduğu Aselsan ürünü 9600 serisi frekans atlamalı sayısal telsizler vasıtasıyla emniyetli, güvenilir, esnek, süratli, mobil, beka kabiliyeti yüksek, elektronik harp korumalı etkin bir ses ve veri haberleşmesinin tesisine ve atış esaslarının süratle takibine imkân tanımaktadır.

Obüsteki muharebe sistemleri Fırtına Atış Kontrol Sisteminin hesapladığı atış komutlarını alma ve gönderme yeteneğine sahiptir. Fırtına hareket halindeyken 30sn. içinde atış görevine hazır olabilmekte ve ilk 15 saniye içinde ani atış (darbe) olmak üzere 8 atımlık bir atış görevini bir dakika içinde tamamlayabilmektedir. Obüs atış görevinin tamamlanmasını müteakip 30 saniye içinde mevzisini terk edebilmektedir. Obüs, sahip olduğu içeriden komuta edilebilen otomatik namlu yol kilit sistemi vasıtasıyla, kısa sürede mevzi değiştirebilmekte ve böylece düşmanın karşı ateşine maruz kalma riskini minimum düzeye indirmektedir.

FIRTINA OBÜS KONTROL SİSTEMİ

T-155 Fırtına Obüs atış sisteminde ASELSAN tarafından geliştirilen 4 ana bölüm bulunmaktadır. Bu ana bölümler Obüs'ün en önemli bileşenlerini oluşturduğu gibi, bilgisayarlı kontrol sistemi tarafından yönetilmektedir.

İşte o dört ana bölüm; Ataletsel Seyrüsefer Sistem (Inertial Navigation System), Otomatik Namlu Yönlendirme ve Takip Sistemi, Hız Ölçme Radarı, Atış Kontrolü (Bilgisayarlı sistem). Yukarıda bahsedilen dört ana sistem arasından Ataletsel Seyrüsefer Sistemi başı çekiyor.

Bu sistem tevcih hattı üzerinde açısını 0.3 milyem, mevzi koordinatlarını ise 17.5 m ve mevzi rakamını 10 m doğruluk ile tespit edebiliyor. Diğer sistemlerin aksine çok kısa süre içerisinde mevzi alabiliyor. En büyük özelliklerden bir diğeri ise 8-25 kilometre arası mesafelerde yapılan atışlarda art arda üç farklı merminin hedefe aynı anda ulaşması ile tek bir Obüs'ten atılan üç adet merminin atış gücü aynı olmasıdır.

SİLAH SİSTEMİ

NATO standardı her cins 155 mm obüs mühimmatını kullanabilen Fırtına, 48 adet silah payı kıt`a yükü mühimmata sahiptir. Elektrikle çalışan ve elektonik olarak kontrol edilen otomatik mermi doldurma sistemi sayesinde obüs; ani atış için 15 saniyede 3 atım ve sürekli atış için dakikada 2 atım gereçekleştirebilmektedir. Obüs, 52 çap uzunluğunda, monoblok olarak imal edilen ve 23Lt`lik yanma odası hacmine sahip bir namlu ile donatılmış olup halihazırda MKE tesislerinde üretilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli sistemleri arasına eklenen Obüs'lerin menzili tam 40 Km'dir. 155 mm/52 kalibre silah sistemi ile donatılan Obüs ayrıca otomatik yükleyici ve kalibre silah sistemini en son teknoloji ile üretmiştir.