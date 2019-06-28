Fırtına obüsü yerle bir etti
Suriye’nin İdlib kentindeki Türk gözlem noktasına katil Esad’a bağlı güçlerin saldırısında bir Mehmetçik şehit oldu. Rejim güçlerinin olduğu bölge anında atış destek vasıtalarıyla vuruldu. Saldırının olduğu bölge obüslerle yerle bir edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kontrol ettiği alandan, 10 numaralı gözlem noktasına top/havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiğini ve bir askerin şehit olduğunu, üç askerin ise yaralandığı bildirildi. Yaralı askerler bölgeden saat 22.15 sıralarında tahliye edilerek helikopterle Hatay Devlet Hastanesi’ne getirildi. Tedaviye alınan 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ANINDA KARŞILIK
Rejim mevzilerinden yapılan saldırılara bölgedeki Mehmetçik anında karşılık verdi. Rejim güçlerinin konuşlandığı ve saldırının yapıldığı bölge ateş destek vasıtaları ile vuruldu. İmha gücü yüksek obüs ve top atışlarıyla rejim mevzileri darmadağın edildi. Yoğun ateş altına alınan bölgede mevziler kullanılamaz hale getirildi.
RUS ATEŞE ÇAĞRILDI
Saldırıyla ilgili Rusya’nın Ankara Ataşesi’nin Genelkurmay Başkanlığı’na çağrılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtilen Bakanlık açıklamasında şöyle denildi: Saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir. Durum yakından takip edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.
Erdoğan’dan taziye telgrafı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç’un, Şanlıurfa’da koşu testi sonrasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun’un ve Hakkari’de silah kazası sonucu şehit düşen Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç’in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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