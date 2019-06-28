28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,791
  • 6,5893
  • 262.573
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fırtına obüsü yerle bir etti

Suriye’nin İdlib kentindeki Türk gözlem noktasına katil Esad’a bağlı güçlerin saldırısında bir Mehmetçik şehit oldu. Rejim güçlerinin olduğu bölge anında atış destek vasıtalarıyla vuruldu. Saldırının olduğu bölge obüslerle yerle bir edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kontrol ettiği alandan, 10 numaralı gözlem noktasına top/havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiğini ve bir askerin şehit olduğunu, üç askerin ise yaralandığı bildirildi. Yaralı askerler bölgeden saat 22.15 sıralarında tahliye edilerek helikopterle Hatay Devlet Hastanesi’ne getirildi. Tedaviye alınan 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

ANINDA KARŞILIK 

Rejim mevzilerinden yapılan saldırılara bölgedeki Mehmetçik anında karşılık verdi. Rejim güçlerinin konuşlandığı ve saldırının yapıldığı bölge ateş destek vasıtaları ile vuruldu. İmha gücü yüksek obüs ve top atışlarıyla rejim mevzileri darmadağın edildi. Yoğun ateş altına alınan bölgede mevziler kullanılamaz hale getirildi. 

RUS ATEŞE ÇAĞRILDI 

Saldırıyla ilgili Rusya’nın Ankara Ataşesi’nin Genelkurmay Başkanlığı’na çağrılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtilen Bakanlık açıklamasında şöyle denildi: Saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir. Durum yakından takip edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. 

Erdoğan’dan taziye telgrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç’un, Şanlıurfa’da koşu testi sonrasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun’un ve Hakkari’de silah kazası sonucu şehit düşen Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç’in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! ABD´de büyük skandal!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Karayollarından FSM'deki çalışmalara ilişkin açıklama

Karayollarından FSM'deki çalışmalara ilişkin açıklama

Düğmeye basıldı... 23'ü yakalandı

Düğmeye basıldı... 23'ü yakalandı

Valilik harekete geçti! Para cezası yolda

Valilik harekete geçti! Para cezası yolda

Meksika-ABD sınırında 450'den fazla göçmen yakalandı

Meksika-ABD sınırında 450'den fazla göçmen yakalandı

'Maçka' tamam... Eren Bülbül'ün anısı artık gökyüzünde

'Maçka' tamam... Eren Bülbül'ün anısı artık gökyüzünde

İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı dönüldü

İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı dönüldü

Plastik şişelerden ev yaptı

Plastik şişelerden ev yaptı

30 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

30 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
 

POPÜLER HABERLER

Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! ABD´de büyük skandal!

Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! ABD´de büyük skandal!

Sinemada yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Sinemada yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

G20 Liderler Zirvesi'ne damga vuran görüntüler

G20 Liderler Zirvesi'ne damga vuran görüntüler

2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı

2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA