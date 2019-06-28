Fırtına obüsü yerle bir etti

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kontrol ettiği alandan, 10 numaralı gözlem noktasına top/havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiğini ve bir askerin şehit olduğunu, üç askerin ise yaralandığı bildirildi. Yaralı askerler bölgeden saat 22.15 sıralarında tahliye edilerek helikopterle Hatay Devlet Hastanesi’ne getirildi. Tedaviye alınan 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANINDA KARŞILIK

Rejim mevzilerinden yapılan saldırılara bölgedeki Mehmetçik anında karşılık verdi. Rejim güçlerinin konuşlandığı ve saldırının yapıldığı bölge ateş destek vasıtaları ile vuruldu. İmha gücü yüksek obüs ve top atışlarıyla rejim mevzileri darmadağın edildi. Yoğun ateş altına alınan bölgede mevziler kullanılamaz hale getirildi.

RUS ATEŞE ÇAĞRILDI

Saldırıyla ilgili Rusya’nın Ankara Ataşesi’nin Genelkurmay Başkanlığı’na çağrılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtilen Bakanlık açıklamasında şöyle denildi: Saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir. Durum yakından takip edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Erdoğan’dan taziye telgrafı