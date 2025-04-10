Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olabileceği vurgulanan açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan ve çatı uçmalarına neden olan şiddetli rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı öngörülüyor. Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent için turuncu uyarı yapıldı. Yaşanması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgazdan kaynaklı zehirlenmeler, çığ ve çamur şeklinde yağış riskleri göz önünde bulundurularak bazı tedbirler alındı." denildi.

Bu kapsamda il merkezi, Şemdinli, Çukurca, Derecik ve Yüksekova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kronik rahatsızlıkları bulunan görevliler ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacak. Vatandaşlarımızın 10 Nisan Perşembe, yağış ve rüzgar kaynaklı yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları, özellikle çatı uçması riskine karşı ihtiyaç olmadıkça binalara yakın açık alanlarda bulunmamaları ve bu çerçevede hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

HAKKARİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGARDA 69 ÇATI ZARAR GÖRDÜ

Hakkari'de şiddetli rüzgarda 69 çatı hasar gördü, 3 kişi hafif yaralandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan olumsuz hava şartları ve rüzgar nedeniyle 69 çatı uçması olayının meydana geldiği bildirildi.

Olaylarda 3 kişinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından olumsuz hava koşullarının devam edeceği bilgisinin paylaşıldığı belirtildi.

Kente yönelik tehlike durumunun "turuncu kod" olarak tanımlandığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle yer yer 100 kilometre/saat hıza ulaşabilecek rüzgardan kaynaklı, başta çatı kopması ve düşmesi gibi olumsuzlukları karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça dışarıda ve açık alanlarda bulunmamaları önem arz etmektedir." denildi.

AFAD VATANDAŞLARI SMS İLE UYARDI

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, olumsuz hava koşullarından dolayı vatandaşlara SMS göndererek, "Tehlikelere karşı dikkatli olun" uyarısında bulundu.

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bu çerçevede Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Hakkari ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşlara SMS göndererek tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. Gönderilen SMS ile bilgilendirme yapan AFAD, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bugün Hakkari'de fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile çığ tehlikelerine karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verdi.

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