  Fırtına Vadisi'nde kaçak yapılar tarih oluyor! Uygulama Rize'ye yayılacak
Güncel

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapılar tarih oluyor! Uygulama Rize'ye yayılacak

Rize'de Fırtına Vadisi üzerindeki izinsiz ve taşkın riski altındaki yapılar yıkılıyor. Valilik konu ile ilgili 'Fırtına Vadisi'nde başlatılan bu örnek uygulama, Rize'nin tüm vadilerinde ve turizm alanlarında aynı kararlılıkla devam edecektir.' açıklaması yaptı.

AA18 Ekim 2025 Cumartesi 14:26 - Güncelleme:
Fırtına Vadisi'nde kaçak yapılar tarih oluyor! Uygulama Rize'ye yayılacak
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Fırtına Vadisi'nde izinsiz ve taşkın riski altındaki yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Rize Valiliği'nin talimatı üzerine yapılan denetimler sonucunda, dere yatağı üzerinde veya çevresinde risk teşkil eden tüm yapıların tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024 yılı mayıs ayında başlatılan uygulamalar kapsamında bugüne kadar toplam 58 yapı bölgeden kaldırılmıştır. Fırtına Vadisi'nde başlatılan bu örnek uygulama, Rize'nin tüm vadilerinde ve turizm alanlarında aynı kararlılıkla devam edecektir. Amacımız, bölgenin doğal güzelliklerini korumak, taşkın riskini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır."

