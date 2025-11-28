İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Fırtınanın devirdiği direk felakete yol açtı: Su bulmaya gelen hayvanlar akıma kapıldı

Van'ın Tuşba ilçesi kırsalında Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (VEDAŞ) ait elektrik direğinin devrilmesi sonucu yere düşen enerji hattına temas eden çok sayıda yaban hayvanı, akıma kapılarak telef oldu.

IHA28 Kasım 2025 Cuma 09:31 - Güncelleme:
Fırtınanın devirdiği direk felakete yol açtı: Su bulmaya gelen hayvanlar akıma kapıldı
Tuşba ilçesine bağlı Gendelova ve Gölyazı mahalleleri arasındaki kırsal bölgede geçen ay yaşanan olay, bölgede hayvan çiftliği bulunan Erkan Kızıltaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, devrilen ağaç direğe bağlı enerji hattı boyunca tilki ve yaban domuzu gibi birçok yaban hayvanının cansız bedenleri görülüyor. Hayvanların su veya yiyecek ararken bölgeden geçip düşen enerji hattına temas ettikleri değerlendiriliyor.

"BENZER BİR DURUMUN YAŞANMAMASI İÇİN ELEKTRİK DİREKLERİ YENİLENMELİ"

Erkan Kızıltaş, bölgede besicilik yaptığını ve o gün komşu bir köye hayvan almaya giderken bu manzarayla karşılaştığını anlattı. Ağaç direğin fırtına nedeniyle devrildiğini belirten Kızıltaş; 6 tilki, 3 yaban domuzu ve bir karganın elektrik akımına kapılarak telef olduğunu ifade etti. Kızıltaş, benzer bir durumun yeniden yaşanmaması için Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (VEDAŞ) bölgedeki ağaç direkleri yenilemesi gerektiğini vurguladı.

