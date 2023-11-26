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Fırtınanın etkisiyle bina çatısı uçtu: İstanbul'da korkutucu anlar

İstanbul'da kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle bir binanın çatısı uçtu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA26 Kasım 2023 Pazar 04:51 - Güncelleme:
Fırtınanın etkisiyle bina çatısı uçtu: İstanbul'da korkutucu anlar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağış etkisini gösterdi.

Şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle, saat 04.00 sularında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısı uçarak, sokakta park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü.

Çatının uçtuğunu gören, yan binadaki bir vatandaş itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri çatıda risk teşkil eden diğer parçaları kontrol altına aldı.

Çatıdan kopan parçalar sokakta park halinde bulunan 34 FB 5355 ve 34 FAP 185 plakalı araçların üzerine düştü.

Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken araçlarda ve binada maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri sokağı insan ve araç girişine kapatırken itfaiye ekipleri çatıdan uçan parçaları olay yerinden kaldırdı.

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