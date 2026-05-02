İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fırtınanın ortasında umutlar yeşerdi! 2,5 yaşındaki Melike 12 saat sonra bulundu
Batman'ın Gercüş ilçesinde dün akşam saatlerinde bir anda gözden kaybolan 2,5 yaşındaki Melike için tüm şehir seferber oldu. Dondurucu soğuk, sağanak yağış ve şiddetli fırtınaya rağmen jandarma, AFAD ve köylülerin 12 saat boyunca sürdürdüğü amansız takip, sabahın ilk ışıklarıyla zaferle sonuçlandı. Hipotermi tehlikesine karşı jandarma ekiplerinin battaniyelere sarıp kucağında taşıdığı minik Melike'nin sağ salim bulunması, Bağlıca köyünde korku dolu sessizliği yerini sevinç gözyaşlarına bıraktı.

IHA2 Mayıs 2026 Cumartesi 10:57
ABONE OL

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde evin önündeyken bir anda kaybolan Melike'den haber alamayan ailesi durumu 112'ye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine köye AFAD, Jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Küçük çocuğun kaybolmasının ardından köye ulaşan AFAD, jandarma, sağlık ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve köy halkı seferber oldu. Sağanak yağış ve etkili olan fırtınaya rağmen ekipler gece boyunca aralıksız şekilde arama çalışmalarını sürdürdü.

Zaman zaman zorlaşan arazi şartları ve olumsuz hava şartları çalışmaları güçleştirse de ekipler, küçük çocuğu bulmak için arama çalışmalarına ara vermeden devam etti. Saatler süren yoğun arama kurtarma çalışmalarının ardından kayıp Melike, yaklaşık 12 saat süren arama kurtarma çalışmalarının adından sabah saat 08.00 sıralarında sağ olarak bulundu.

Hipotermiye karşı özel battaniyeye sarılan küçük Melike, jandarma ekipleri tarafından kucaklanarak bulunduğu yerden getirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Melike, köydeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Küçük kızın bulunmasıyla birlikte bölgede köyde bir sevinç yaşanırken, arama çalışmalarına katılan ekipler ve vatandaşlar derin bir nefes aldı.

  • kayıp çocuk
  • kız çocuğu
  • batman

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.