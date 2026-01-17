İSTANBUL 6°C / 1°C
  DMM fitne girişimlerine geçit vermedi! ''Kürtlere karşı hasmane tutum" algısı çürütüldü
Güncel

DMM fitne girişimlerine geçit vermedi! ''Kürtlere karşı hasmane tutum” algısı çürütüldü

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin Suriye'de yaşanan süreçte 'Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların bu yönde açıklamaları bulunduğuna ilişkin iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 15:15 - Güncelleme:
DMM fitne girişimlerine geçit vermedi! ''Kürtlere karşı hasmane tutum” algısı çürütüldü
ABONE OL

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin Suriye'de yaşanan süreçte Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bu yönde açıklamalarının olduğuna ilişkin iddialar bütünüyle asılsızdır. Sadece terörü ve terörist oluşumları hedef alan açıklamaların söyleminden ve amacından kopartılarak farklı medya mecraları ve sosyal medya hesapları üzerinden dezenformasyon amaçlı servis edildiği açıktır. Kamuoyunun ve asırlardır müşterek değerleri paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın, art niyetli ve gerçekle bağdaşmayan paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur."

  • dezenformasyon
  • iddia
  • yalanlama
  • hasmane

