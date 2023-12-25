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Güncel

Fitne yuvası ''Ekşi Sözlük''e kilit vuruldu!

Toplumun değerlerinin hiçe sayılarak hakaret küfür ve ahlaksızlığın kol gezdiği Ekşi Sözlük adlı platformda bu sefer de şehit olan askerlerimiz ve aileleri hakkında alçaklar ifadeler kullanılmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında Ekşi Sözlük adlı fitne yuvasına 'Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle yeniden erişim engeli getirildi.

25 Aralık 2023 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
Fitne yuvası ''Ekşi Sözlük''e kilit vuruldu!
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Kayıtlı üyelerin paylaşım yaptığı sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'ün son alan adı da milli güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

10 gün içerisinde ikinci erişim engelli getirilen "eksisozluk1923.com" alan adı milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi.

Ekşi sözlük, TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik olumsuz nitelikte, TCK'nın 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" ve diğer suç unsurlarını içeren yorum ve paylaşımlara ilişkin Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır." bilgisi verildi.

İSTANBUL

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonları kapsamında şehit olan askerlerimize ve ailelerine yönelik bugün ekşisözlükte 'oğlum şehit oldu ne mutlu bana' başlığı altında suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşım ve yorumları yapan hesaplara ilişkin TCK'nın 216. maddesinde belirtilen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' ve 301. maddesinde belirtilen 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMA GÖZALTI

Antalya'da sosyal medya sitesinde şehitlere ve ailelerine yönelik çirkin ve hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen O.K., gözaltına alındı.

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