4 Mart 2026 Çarşamba
  Fitnecilerin kaos planı çöktü: "Türkiye'ye saldırı talimatı" yalanı ifşa oldu
Fitnecilerin kaos planı çöktü: “Türkiye'ye saldırı talimatı” yalanı ifşa oldu

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan “Türkiye, İran'a karşı savaşa katılmak için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını istedi” ve “Trump Türkiye'ye saldırı talimatı verdi” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 00:29 - Güncelleme:
DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Trump Türkiye'ye İran'a saldırı talimatı verdi, Türkiye İran'a yönelik gizli bir askeri planın parçası, Türkiye İran'a karşı savaşa katılmak için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti" gibi iddiaların doğru olmadığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak, dış politikasını ve güvenlik kararlarını, sadece ve sadece kendisi belirlemekte ve uygulamaktadır. Aksi yöndeki söylemler tamamen mesnetsiz ve art niyetlidir. Türkiye'nin İran'a karşı savaşa girmesi ve bu amaçla CAATSA yaptırımlarının kaldırılması dahil herhangi bir şart sunması gibi bir durum da söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

