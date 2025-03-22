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  • Fitre kimlere verilir, 2025 Fitre ne kadar? Ramazan sofranızı Kızılay'la paylaşın
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Fitre kimlere verilir, 2025 Fitre ne kadar? Ramazan sofranızı Kızılay'la paylaşın

Fitre vermek kimlere farz, kimlere verilir ve nasıl hesaplanır? Bu yıl belirlenen fitre tutarı 180 TL olarak açıklandı. Yardımseverler, fitrelerini Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine doğrudan verebileceği gibi, güvenilir yardım kuruluşları aracılığıyla da ulaştırabiliyor. İhtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında iyilik bağı kuran Türk Kızılay'a vereceğiniz fitre, fidye, iftarlık ve gıda bağışlarınızla Ramazan'ın yardımlaşma ruhunu büyütebilirsiniz. Detaylar haberimizde...

HABER MERKEZİ22 Mart 2025 Cumartesi 21:43 - Güncelleme:
Fitre kimlere verilir, 2025 Fitre ne kadar? Ramazan sofranızı Kızılay'la paylaşın
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Türk Kızılay, Ramazan yardımları arasında yer alan fitre, fidye, iftarlık ve gıda kolilerini yüz binlerce ailenin sofrasına taşıyor. Yardımseverlerin emanetlerini doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde, şeffaf ve hesap verilebilir yöntemlerle gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay, "Kalbimiz Bir, Soframız Bir" sloganıyla yola çıktığı Ramazan yardımlarıyla el uzatmayı hedeflediği 7.1 milyon insana desteğini sürdürüyor. Kızılay, sofralara bereket olan bağışlarla gıda, nakdi destek sağlarken dayanışmayı yaşattığı iftar sofralarıyla da sıcak yemek oluyor.

FİTRE, FİDYE, İFTARLIK VE GIDA YARDIMLARINIZI KOLAYLIKLA VERİN

Yardımseverler, hane halkına göre hazırlanan gıda yardımları için belirledikleri miktarda bağış yapılabiliyor. Fitre ve fidyesini kolay yoldan vermek tüm operatörlerden Ramazan'a özel kullanıma sunulan 1877 numaralı kısa mesaj hattına FITRE, FIDYE, İFTAR veya SAHUR yazarak attığı her mesaj için 180 TL'lik bağış yapabiliyor. Aşevlerine ve iftar sofralarına destek olmak isteyenler 180 TL öğün bedelinin katları olacak şekilde katkı sunabiliyor.

Bağışlarınızı kizilay.org.tr internet sitesi üzerinden, tüm bankalardan, mobil bankacılıktan, şubeler ve temsilcilikler aracılığıyla ya da 168 çağrı merkezi aranarak da Kızılay'a bağış yapılarak yardımlar ulaştırılabiliyor. Ayrıca Kızılay kolay bağış uygulamasından da bağışınızla destek olabildiğiniz gibi takibini de yapabiliyorsunuz.

FİTRE VERMENİN DETAYLARI BURADA

Fitre, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilecek en önemli yardımlardan biri olarak öne çıkıyor. Fitre, maddi durumu yerinde olan her Müslüman'ın, Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken bir mali ibadettir. Fitre, ihtiyaç sahipleri, borçlular ve yolculara verilebilir. Ancak anne, baba, dede, nine, çocuklar ve torunlara fitre verilmez. Bu ibadet, bayramdan önce yerine getirilmesi gereken önemli bir sorumluluk olarak kabul edilir.

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