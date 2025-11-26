İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4577
  • EURO
    49,1466
  • ALTIN
    5670.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fiyat dalgalanmaları ESK'nın radarında: Tüm tedbirler alındı
Güncel

Fiyat dalgalanmaları ESK'nın radarında: Tüm tedbirler alındı

Et ve Süt Kurumu (ESK), son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmaları hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. ESK tarafından yapılan açıklamada, meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle sürecin yakından izlendiğini, gerekli tüm tedbirlerin ise alındığını duyurdu.

IHA26 Kasım 2025 Çarşamba 16:17 - Güncelleme:
Fiyat dalgalanmaları ESK'nın radarında: Tüm tedbirler alındı
ABONE OL

ESK, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle tedbirlerin alındığını açıkladı.

"Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm tedbirleri almaktadır"

ESK'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle süreci yakından izlemekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede, Et ve Süt Kurumumuz tarafından; yıl sonu, Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca olan dönemi kapsayacak şekilde tüm tedarik planlamaları tamamlanmış, arz güvenliğinin sağlanması için gerekli operasyonel hazırlıklar yapılmıştır. Söz konusu tedbirler kapsamında elde edilen karkas etler; ESK marketlerine, PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edecektir. Üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm paydaşlarımızın bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması, et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir."

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.