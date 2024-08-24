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FKÖ yetkilisi Şeyh, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu ile görüştü: Gazze'de devam eden savaş, halkımızı yok etmeyi ve yerinden etmeyi amaçlıyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu ile görüşmesinde 'İsrail'in Gazze'deki savaşının Filistin halkını yok etmeyi ve yerinden etmeyi amaçladığını' söyledi.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
FKÖ yetkilisi Şeyh, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu ile görüştü: Gazze'de devam eden savaş, halkımızı yok etmeyi ve yerinden etmeyi amaçlıyor
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Şeyh, Ramallah kentinde Büyükelçi Çobanoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde 11 aydır devam eden savaş, halkımızı yok etmeyi ve yerinden etmeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Filistinli yetkili, Gazze Şeridi'nde "Filistin halkına karşı yapılan soykırım ve canice savaşın durdurulması ve Batı Şeria'yı İsrail'in toprak gaspı uygulamalarından korumanın gerekliliğini" vurguladı.

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Tür hükümeti ve halkına, Filistin halkı ve liderliğine sağladığı destek ve tutumu nedeniyle teşekkürlerini ileten Şeyh, Çobanoğlu ile görüşmesinde, Devlet Başkanı Abbas'ın 15 Ağustos'ta TBMM'de yaptığı konuşmasında belirttiği üzere "Filistin liderliğinin Gazze'ye gitme kararı aldığını" belirtti.

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Şeyh, Abbas'ın Gazze Şeridi ziyaretine hazırlık yapmak üzere bir komite oluşturulduğunu, bu adımın desteklenmesi için uluslararası toplumla iletişim kurulduğunu da belirtti.

Görüşmede Büyükelçi Çobanoğlu'nun, Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze'yi ziyaret etme girişimini önemli bir adım olarak nitelendirdiği ve Filistinliler arası birlik sürecinin önemini vurguladığı kaydedildi.

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Diplomatik kaynaklar, Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Çobanoğlu'nun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette ele alınan konuların takibi bağlamında Hüseyin Şeyh'i ziyaret ettiğini paylaştı.

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