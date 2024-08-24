Şeyh, Ramallah kentinde Büyükelçi Çobanoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde 11 aydır devam eden savaş, halkımızı yok etmeyi ve yerinden etmeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Filistinli yetkili, Gazze Şeridi'nde "Filistin halkına karşı yapılan soykırım ve canice savaşın durdurulması ve Batı Şeria'yı İsrail'in toprak gaspı uygulamalarından korumanın gerekliliğini" vurguladı.



Tür hükümeti ve halkına, Filistin halkı ve liderliğine sağladığı destek ve tutumu nedeniyle teşekkürlerini ileten Şeyh, Çobanoğlu ile görüşmesinde, Devlet Başkanı Abbas'ın 15 Ağustos'ta TBMM'de yaptığı konuşmasında belirttiği üzere "Filistin liderliğinin Gazze'ye gitme kararı aldığını" belirtti.

Husiler, Kızıldeniz'de Yunan gemisini vurdu Şeyh, Abbas'ın Gazze Şeridi ziyaretine hazırlık yapmak üzere bir komite oluşturulduğunu, bu adımın desteklenmesi için uluslararası toplumla iletişim kurulduğunu da belirtti.

Görüşmede Büyükelçi Çobanoğlu'nun, Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze'yi ziyaret etme girişimini önemli bir adım olarak nitelendirdiği ve Filistinliler arası birlik sürecinin önemini vurguladığı kaydedildi.