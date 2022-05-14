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Flamingoların renkli yolculuğu

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne göç yoluyla gelen flamingolar, Aksaray'ın Mamasın Barajı'nda mola verip, kuluçka dönemini geçirecekleri Tuz Gölü'ne uçtu. Flamingoların yolculuğu, görselliğiyle dikkat çekti.

DHA14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:54 - Güncelleme:
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Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de ilgi çekiyor. Göl, bahar ve yaz aylarında yaklaşık 30-35 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor. Tuz Gölü'ne her yıl olduğu gibi bu sene de göç eden flamingolardan bazıları, yolculuk sırasında Mamasın Barajı'nda mola verdi.

Aksaray'da yaşayan Rabia Kaya, "Flamingoları yakından görüp fotoğraflama imkanımız oldu. Sesleri ve görüntüsü bizleri büyüledi. Tuz Gölü'nden sonra Aksaray'ın Mamasın Barajı'nda görmemiz çok farklı bir doğa gezisi oldu. Herkesin allı turnaları gidip göreceği muhteşem bir yer" dedi.

Flamingoların, Tuz Gölü'ne gitmek üzere kanat çırpması ise güzel görüntüler oluşturdu. (DHA)

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