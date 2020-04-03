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Sağlık Bakanlığı vaka tanımını değiştirdi: Sadece öksürük şikayeti olana da test yapılmasına karar verildi

Koronavirüste 'vaka tanımı' değişti. Sağlık Bakanlığı bundan böyle sadece öksürük şikayeti olana da test yapılmasına karar verdi.

03 Nisan 2020 Cuma 12:48 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 12:52
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ‘vaka tanımı’nı değiştirdi. Ayakta başvuran hastalar için artık sadece öksürüğü olana da koronavirüs testi yapılacak.

Bakanlığın Covid-19 sorgulama kılavuzuna göre, ateşi veya öksürük, sadece öksürük, nefes darlığı ve nefes almakta zorluk şikayetlerinden herhangi birisi varsa, hastaya maske takılacak ve Covid-19 için ayrılmış alana yönlendirilecek.

BELİRTİSİ OLMAYAN HEMEN GÖNDERİLMEYECEK

Yukardaki üç soruya hayır yanıtını verenler de hemen gönderilmeyecek.

Onlara da son 14 günde kendisinin ya da ev halkından birinin yurtdışından gelip gelmediği, yakınlarından birinin solunum sıkıntısıyla hastaneye yatıp yatmadığı ve yakınlarından birinin Covid 19 olup olmadığı sorulacak.

Bu sorulardan birine evet yanıtını verirse de o kişiye test yapılacak. (NTV)

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