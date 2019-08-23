FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor

Uluslararası düzeyde seyahat hizmeti sunan, Almanya merkezli seyahat girişimi FlixBus ve özel sermaye şirketi Actera, Türkiye'nin otobüs şirketi Kamil Koç’un, Avrupa’nın en geniş şehirler arası otobüs ağına sahip FlixBus’a katılması konusunda anlaşmaya vardı. Kamil Koç'un Flixmobiliy GMBH'ye devri için Rekabet Kurumu'na başvuru da yapıldı.

Kamil Koç’un ülke çapında sunduğu seferler, Avrupa ve ABD’de 29 ülkede, 2 binden fazla noktada günde 350 bin sefer sunan FlixBus ağının bir parçası haline gelecek.

"ANLAŞMA SÜRECİNİ TAMAMLAMAK İÇİN GEREKLİ YASAL ADIMLAR ATILIYOR"

AA muhabirinin şirketin Türkiye’deki stratejisine ve planlarına yönelik sorularına cevaben FlixBus Basın Departmanından yapılan açıklamada, "Pazarın büyüklüğünün ve yapısının, hizmet kapasitemizi genişletmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu düşünüyoruz. Otobüs ile seyahat konusundaki yeni ve çok daha teknoloji bazlı yaklaşımımız sayesinde sadece yolculara değil, aynı zamanda Türkiye’deki yerel pazara da değer katacağız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada anlaşmanın maliyetine ilişkin rakam paylaşılmazken, şu anda anlaşma sürecini tamamlamak için gerekli olan yasal adımların atıldığı bildirildi.