20 Ağustos 2025 Çarşamba
Güncel

Florya açıklarında sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı

Florya açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 17:45
Florya açıklarında sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Florya önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.

