Florya açıklarında sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı

Florya önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındı. pic.twitter.com/3ojdy7T4ZN— KEGM (@kiyiemniyet) August 20, 2025