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  • Florya'da 44 gündür o sokağa ulaşım yok! Bitmeyen yol vatandaşı isyan ettirdi
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Florya'da 44 gündür o sokağa ulaşım yok! Bitmeyen yol vatandaşı isyan ettirdi

İstanbul Bakırköy'de 28 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen yol çökmesi üzerinden 44 gün geçmesine rağmen, Florya Kırserdar Sokak'ta ulaşım hala sağlanamadı. Vatandaşlar, özellikle Ramazan ayında saatlerce trafikte kalarak büyük mağduriyet yaşadı.

IHA13 Nisan 2025 Pazar 11:51 - Güncelleme:
Florya'da 44 gündür o sokağa ulaşım yok! Bitmeyen yol vatandaşı isyan ettirdi
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İstanbul Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde 28 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen yol çökmesi üzerinden 44 gün geçmesine rağmen, Florya Kırserdar Sokak'ta ulaşım hala sağlanamıyor. İlgili güzergahta 14 Mart tarihinde AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı tarafından yapılan çağrılar sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bazı alternatif rotalar oluşturulsa da çöken yolda herhangi bir kalıcı çözüm üretilmedi.

İBB tarafından yayımlanan açıklamada, yolun geçici olarak 31 Mart 2025 tarihine kadar kapalı kalacağı belirtilmişti. Ancak aradan geçen sürede somut bir ilerleme kaydedilmedi.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Vatandaşlar özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik nedeniyle ciddi zaman kaybı yaşarken, bölge esnafı ve sürücüler mağduriyetin bir an önce giderilmesini bekliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bölge sakinleri ve yerel temsilciler, bu kadar kritik bir yolun haftalarca kapalı kalmasının kabul edilemez olduğunu belirterek İBB'yi göreve çağırdı. Vatandaşlar, Florya'daki bu önemli bağlantı yolunun bir an önce hizmete açılmasını talep ediyor.

  • İstanbul trafik sıkışıklığı
  • Bakırköy yol çökmesi
  • Florya ulaşım kesintisi

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