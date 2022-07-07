FNSS, Umman'da teslim ettiği araçlara yönelik bakım onarım merkezi kuracak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FNSS ve Umman Sultanlığı Hükümeti Savunma Bakanlığı arasında Zırhlı Personel Taşıyıcı (Pars III) ve Entegre Lojistik Destek Tedariki Sözleşmesi'nin sanayi katılımı ve offset yükümlülüğü kapsamında Umman Fabrika Seviyesi Bakım Onarım Merkezi Sözleşmesi imzalandı.

FNSS, 2020'de Umman Kraliyet Ordusuna 13 farklı konfigürasyonda, 172 adet Pars III 6x6 ve 8x8 teslim etti ve araçların ömür devri boyunca doğru şekilde idame edilebilmeleri için gerekli olan entegre lojistik destek yeteneklerini de mevcut proje kapsamında son kullanıcıya kazandırdı.

Söz konusu yeteneklerin bir üst seviyeye taşınması amacıyla, mevcut projenin sanayi katılımı ve offset yükümlülükleri kapsamında, Umman Kraliyet Ordusuna, Fabrika Seviyesi Bakım Onarım Merkezi kazandırılması konusunda karşılıklı mutabakata varıldı.

İmzalanan sözleşme kapsamında, FNSS merkezin mimari tasarımını yaparak inşasını gerçekleştirecek, gerekli tüm makine ve ekipmanların temini ve tesis içerisinde devreye alınmasını sağlayacak. Ayrıca tesisin ilave ihtiyaçlar çerçevesinde genişletilebilmesine imkan sağlayan altyapının oluşturulmasından da sorumlu olacak.

Umman'da yer alacak merkezin çalışmaya başlaması ile birlikte işletilmesi için Umman Kraliyet Ordusu personeli eğitilecek, yerinde denetim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak, araçların bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi için teknik ve yönetsel bilgi birikimi Umman Ordusuna aktarılacak.

Proje kapsamında, ayrıca yedek parça üretimi için yerel Umman firmalarının yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

FNSS'nin 30 yılı aşkın sürede dünya çapında kullanıcılarına sağlamış olduğu teknoloji transferi ve edindiği bilgi birikimi ile hayata geçireceği Umman Fabrika Seviyesi Bakım Onarım Merkezi ile Umman Kraliyet Ordusu, gelecekteki modernizasyon ihtiyaçları için de kullanabileceği, genişletme seçeneğine sahip, tam teşekküllü bir merkez kazanacak. Bu sayede teslim edilen Pars III araçlarının ömür devri boyunca muharebe sahasında daha etkin ve caydırıcı olarak kullanılabilmesi sağlanacak.

FNSS bu proje ile aynı zamanda Umman ulusal sanayisini desteklemeye ve geliştirmeye, küçük ve orta ölçekli işletmeleri güçlendirmeye ve eğitim ve istihdam fırsatları yaratmaya da katkıda bulunacak.