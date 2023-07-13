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Foça açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 göçmen yakalandı.

13 Temmuz 2023 Perşembe 21:43 - Güncelleme:
Foça açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Foça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine, Foça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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