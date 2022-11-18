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Foça ve Seferihisar'da orman yangını

İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Seferihisar'daki yangın söndürülürken, Foça'daki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

IHA18 Kasım 2022 Cuma 14:38 - Güncelleme:
Foça ve Seferihisar'da orman yangını
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Seferihisar'ın Ulamış ilçesinde makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede tehlike olmadığı bildirildi.

Foça ilçesindeki yangın ise Yenifoça Mahallesi'nde bulunan bir makilik alanda meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede etkili hale gelen alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Karadan etkili müdahaleyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, çalışmaların iyiye gittiği bildirildi.

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