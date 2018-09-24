Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Foça'da 173 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 173 kaçak göçmen ile 2 organizatör, 2 gün içinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda jandarma ekiplerince yakalandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen cumartesi ve dün Yenifoça Mahallesi'nde 3 ayrı operasyon yaptı.

Foça- Yenifoça arasındaki sahil şeridinde yer alan Aslan Burnu ve Yelken Kayalıkları mevkilerinde 48 ve 67 kişilik 2 ayrı grup, yapılan operasyonlarla yakalandı. Kaçak göçmenlerin, lastik botları denize indirmeye çalışırken yakalandığı öğrenildi. 58 kişilik bir diğer grup ise yol denetiminde durdurulan minibüste yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 173 kaçak göçmenin kimlik tespiti yapıldı. Göçmenlerden 37'sinin Suriye, 3'ünün Somali, 15'inin Irak, 8'inin Kongo, 4'ünün Sudan, 7'sinin Kuveyt, 17'sinin Filistin, 20'sinin Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'inin Senegal, 57'sinin Afganistan, 4'ünün Angola vatandaşı olduğu belirlendi. Ayrıca İ.Z. (60) ve Ö.T.(22)  adlı 2 Türk organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alındı. Organizatörler işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Yakalananların beraberinde ele geçirilen lastik bot, deniz motoru, şişirme pompaları, şambrel ve kaçakların taşındığı midibüse el konuldu. Kaçaklar ise kimlik tespiti sonrası İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA