İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9901
  • EURO
    48,7854
  • ALTIN
    5556.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Foça'da sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 14:33 - Güncelleme:
Foça'da sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü
ABONE OL

Sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.

Mahalle sakini Can Korkmaz, evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.