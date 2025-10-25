İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2025 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Foça'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor... Ekipler sahaya indi
Güncel

Foça'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor... Ekipler sahaya indi

İzmir'in Foça ilçesinde sağanak ve şiddetli yağış nedeniyle oluşan selin yaraları sarılıyor. Mahallelilerden Turan Turhal, 'Mobilyalarda zarar var. Balkonun camı kırıldı. AFAD, büyükşehir ve ilçe belediyeleri geldi, çalışmalarını yapıyor, yolları açıyor, temizlik yapıyorlar.' şeklinde konuştu.

AA25 Ekim 2025 Cumartesi 13:22 - Güncelleme:
Foça'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor... Ekipler sahaya indi
ABONE OL

Selin oluşturduğu hasarın giderilmesi amacıyla ilçe genelinde yürütülen çalışmalar sürüyor. Sel sularının yol ve sokaklara taşıdığı taş, moloz ve ağaç parçaları iş makinelerinin yardımıyla kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı.

İlçe sakinleri, AFAD gönülleri, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri ise evlere dolan su ve çamurları, hasar gören eşyayı dışarı çıkardı.

Selin en fazla etkilediği noktalardan Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi sakinlerinden Ali Gül (72), gazetecilere, sabah saatlerinden yağmurun başladığını ve öğle saatlerine doğru derenin tıkandığını söyledi.

Derenin tıkanmasıyla suyun kendi evlerine doğru geldiğini ifade eden Gül, "Su aniden bastırdı ve hiçbir eşyamızı kurtaramadık. Makinelerimizi söküp attık, zararımız çok ve üzgünüz. AFAD ekipleri hızlı davrandı ve çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Gül, selin otomobilini de sürüklediğini dile getirdi.

Mahallelilerden Turan Turhal (58) ise sel sırasında evde olmadıklarını, birkaç saat sonra geldiklerinde durumu gördüklerini belirtti.

Selin bahçe duvarını yıktığını ve birçok atığı bahçede topladığını anlatan Turhal, "Mobilyalarda zarar var. Balkonun camı kırıldı. AFAD, büyükşehir ve ilçe belediyeleri geldi, çalışmalarını yapıyor, yolları açıyor, temizlik yapıyorlar." şeklinde konuştu.

AFAD gönüllüsü Yasin Akar ise ilk günden bu yana çalıştıklarını, ev halkıyla çamurları temizlediklerini ve hasarları gidermeye çalıştıklarını anlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.