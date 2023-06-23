Fondaş Ataklı'nın Togg hazımsızlığı: Yine nefret kustu

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Ataklı, Türkiye'nin gururu yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'a adeta nefret kustu.

Fondaş Ataklı Türkiye'nin otomobili Togg'u hedef aldı. Ataklı, "Togg'ların trafiğe çıkması yasak. Fakir fukarayı kandırdılar!" ifadelerini kullandı.

CHP yakınlığıyla bilinen fondaş gazeteci Can Ataklı'nın yerli ve milli otomobil Togg hazımsızlığı bitmek bilmiyor.

Türkiye'nin otomobili Togg'u yine hedef alan Can Ataklı, son yayınladığı videosunda adeta nefret kustu.

Sınıfındaki araçlar içerisindeki en iyilerden biri olan Togg'u küçümsemeye kalkışan fondaş Ataklı, aylardır yollarda olan Togg'ların seri üretiminin yapılamadığını iddia etti.

Ataklı "Togg'ların trafiğe çıkması teknik nedenlerden dolayı yasak. Fakir fukarayı kandırdılar. Yapın bir araba da göreyim. Fabrikaya gitsene diyorlar. Koyun kameraları bir gün aç internette bir yer görsünler nasıl haldır haldır çıkıyor arabalar üç dakikada bir." dedi.

DAHA ÖNCE DE 'MİLLİ DEĞIL" DEMİŞTİ

Geçmişte Togg'ıı "Milli değil bir şirketin ürettiği otomobil sadece" diyerek hedef alan CHP yandaşı Can Atak', son dönemde yollara çıkan ve vatandaşların büyük ilgisine mazhar olan Togg'u bir kez daha karalamaya kalkmıştı.