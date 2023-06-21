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  • Fondaş bile isyan etti: Ne kazandınız da bu kadar övüyorsunuz?
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Fondaş bile isyan etti: Ne kazandınız da bu kadar övüyorsunuz?

CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında sahneye uzun uzun övgülerle davet edilmesine isyan etti. CHP'nin seçim hezimetine atıfta bulunan Küçükkaya 'Arkadaş beni bu kadar övmenize gerek yok bu durumda değilim' demesi gerekir. O ne övgü öyle ya. Ne kazandınız arkadaş da bu kadar övgü övgü.' dedi.

21 Haziran 2023 Çarşamba 16:23 - Güncelleme:
Fondaş bile isyan etti: Ne kazandınız da bu kadar övüyorsunuz?
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CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya, muhalefetin içinde olduğu kargaşayı yorumlarken, "Hükümete yakın gazeteciler 'Hazır muhalefet bu hale düşmüşken İstanbul'u Ankara'yı alalım' yazıyorlar. Alır, seçimle alır. Çünkü muhalefet sekiz buçuk ay sonra seçim yokmuş gibi davranıyor. Bunlar Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorlar" dedi.

'NE KAZANDINIZ ARKADAŞ?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında sahneye uzun uzun övgülerle davet edilmesini de eleştiren Küçükkaya, "O görüntüler hiç hoş değildi. Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam hoşuma gitmezdi. 'Arkadaş beni bu kadar övmenize gerek yok bu durumda değilim' demesi gerekir. O ne övgü öyle ya. Ne kazandınız arkadaş da bu kadar övgü övgü. Ayakta alkışlar..." ifadelerini kullandı.

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