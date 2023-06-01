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Fondaş gazeteci Portakal bile Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Artık sizinle yol yürümem

Fondaş medya sunucusu Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin istifasını alıp kendisinin görevde kalmasına çok sert tepki gösterdi. Portakal, 'Kimse sizin arkanızdan gitmez, ben arkanızdan gitmem, seçimi kaybetmişsiniz çünkü' diyerek Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.

1 Haziran 2023 Perşembe 22:09 - Güncelleme:
Fondaş gazeteci Portakal bile Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Artık sizinle yol yürümem
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14 ve 28 Mayıs tarihinde gerçekleşen seçimlerde bozguna uğrayan CHP, bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirdi. Partililer tarafından istifa etmesi beklenen CHP lideri Kılıçdaroğlu hariç tüm MYK üyeleri görevlerinden ayrıldı.

Fondaş sunucu Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun tüm Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin istifasını alıp kendisinin görevde kalmasına sert çıktı.

"ARKANIZDAN GİTMEM"

"Bahane üretmemeniz gerekiyor, o koltukta oturmamanız gerekiyor." diyen Portakal, "Kimse sizin arkanızdan gitmez, ben arkanızdan gitmem seçimi kaybetmişsiniz çünkü" dedi. Millet İttifakı liderlerinin sorumluluk alıp istifa etmesi gerektiğini de söyleyen Portakal, "Bahane üretmeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

"O KOLTUKTA OTURMAMANIZ GEREKİYOR"

Fatih Portakal konuya ilişkin fondaş Sözcü TV'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kesin sonuç bu. Bunu değiştiremezsiniz. Siz yüzde 4,36 geridesiniz. Bahane üretmemeniz gerekiyor, o koltukta oturmamanız gerekiyor. Eğer oturursanız o koltukta bu seçmeni tekrar ayağa kaldırmazsınız. 80 yaşında bu seçmeni ayağa kaldırmanız mümkün değil. Kimse sizin arkanızdan gitmez, ben arkanızdan gitmem seçimi kaybetmişsiniz çünkü. Siz faturayı MYK'ya kesiyorsunuz. Hayır, bunun riskini almak zorundasınız. Millet İttifakı liderleri yenildiler, neden sorumluluğu almıyorlar? Bahane üretmeyeceksiniz. Sizin o koltuğu terk etmeniz gerekiyor. Bunu her mecrada da dile getireceğim."

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