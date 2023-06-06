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Fondaş gazeteci Portakal'dan karikatürlü tepki: Kılıçdaroğlu aklımızla dalga geçiyor

CHP yanlısı sunucu Fatih Portakal, seçim hizmeti sonrası 'Koltuğu devretmeyeceğim' mesajı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa iple bağlandığı bir karikatürü ekrana getiren Portakal, 'Demokrasi getireceğiz, diktatörlük var dediniz, Erdoğan var diye bağırdınız, oy istediniz. Umutsuz vakasınız, sözünün bile heyecanı yok. Aklımızla dalga geçiyor' ifadelerini kullandı.

6 Haziran 2023 Salı 22:14 - Güncelleme:
Fondaş gazeteci Portakal'dan karikatürlü tepki: Kılıçdaroğlu aklımızla dalga geçiyor
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Seçimlerde bozguna uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen tüm 'istifa et' çağrılarını duymazdan geldi. Partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu kendi çıkarına göre yeniden dizayn eden Kılıçdaroğlu, "Buradayım" mesajı vererek koltuğu bırakmayacağı mesajını verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA KARİKATÜRLÜ TEPKİ: AKLIMIZLA DALGA GEÇİYOR

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, "Koltuğu devretmeyeceğim" mesajı veren Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. CHP liderinin koltuğa iple bağlandığı bir karikatürü ekrana getiren Portakal, "Demokrasi getireceğiz, diktatörlük var dediniz, Erdoğan var diye bağırdınız, oy istediniz. Umutsuz vakasınız, sözünün bile heyecanı yok. Aklımızla dalga geçiyor" sözleriyle tepki gösterdi.

"YA BAŞARISIZSINIZ BE ARKADAŞ..."

Portakal, CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı açıklamalarında şunları söyledi:

"Ya başarısızsınız be arkadaş. Hâlâ umut olmaya çalışıyorsunuz. Umutsuz vakasınız, sözünün bile heyecanı yok. Evet, Kılıçdaroğlu aday olsun dedim, ama bitti, kaybettiniz ya, o koltukta oturamazsınız. Diyor ki, 'Her iki seçmenden biri Kılıçdaroğlu'na verdi'... Sanki beş tane aday var. Aklımızla dalga geçiyor. Seçim kaybettiniz, parti içi demokrasiniz olsun. Demokrasi getireceğiz, diktatörlük var dediniz, Erdoğan var diye bağırdınız, oy istediniz."

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