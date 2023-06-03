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Fondaş gazeteciden CHP Sözcüsü Öztrak'a tepki: Bu yenilgiyi kabul etmektir

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni olan Merdan Yanardağ, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı 'Samimi özeleştiri yapacağız, kurultaya hazırlanacağız' sözlerine çok sert tepki verdi. CHP'nin kurultay tartışmalarından boğulmak üzere olduğunu söyleyen Yanardağ, 'Tam da iktidarın istediğini yaptınız, kurultay sürecini başlattınız. Bu yenilgiyi kabul etmektir. Bu ancak vasatı yeniden üretir.' dedi.

3 Haziran 2023 Cumartesi 01:20 - Güncelleme:
Fondaş gazeteciden CHP Sözcüsü Öztrak'a tepki: Bu yenilgiyi kabul etmektir
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Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Recep Tayyip Erdoğan, aldığı yüzde 52'lik oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan yediği 2 milyon 300 binden fazla oy farkı sonrası kendi tabanında dahi 'istifa' çağrılarının hedefi oldu.

Görevi bırakması yönünde gelen eleştirilere kulak tıkayan CHP lideri, kendisi haricindeki tüm parti yönetiminin istifasını aldı. CHP yandaşları da 'tek adamı' savunmak için ne yapacağını şaşırdı.

AKILALMAZ OY ORANI İDDİASI

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmediğini savunan Yanardağ, yüzde 52'nin üzerinde oy alan ve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun en fazla yüzde 42 olduğunu iddia etti.

"VASATI YENİDEN ÜRETİYORSUNUZ"

Yanardağ sözlerinin devamında, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı "Samimi özeleştiri yapacağız, kurultaya hazırlanacağız" sözlerine tepki gösterdi. CHP'nin kurultay tartışmalarından boğulmak üzere olduğunu söyleyen Yanardağ, "Tam da iktidarın istediğini yaptınız, kurultay sürecini başlattınız. Bu yenilgiyi kabul etmektir. Bu ancak vasatı yeniden üretir." dedi.

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