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Fondaş gazetecinin seçim hazımsızlığı: Milli iradeyi hedef aldı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Emre Kongar, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri üzerinden Türk milletini ve Türk demokrasisini hedef aldı. Seçimlerden Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıkmasını kabullenemeyen Kongar, 'Mevcut rejim demokrasi falan değil. Şahsım devleti demokrasimizi katletti.' diye konuştu.

Yeni Şafak31 Mayıs 2023 Çarşamba 21:25 - Güncelleme:
Fondaş gazetecinin seçim hazımsızlığı: Milli iradeyi hedef aldı
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14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde zafer Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oldu. En yakın rakibine 2 milyon 250 binden fazla oy farkı atan Erdoğan, CHP yandaşı isimler tarafından 'diktatör' olmakla suçlandı.

"BU DEMOKRASİ FALAN DEĞİL"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; CHP tarafından fonlanan Tele 1'in ekran yüzlerinden Emre Kongar, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri üzerinden Türk milletinin iradesini skandal sözlerle hedef aldı.

Türkiye'de demokrasi olmadığını iddia eden Kongar, "Mevcut rejim demokrasi falan değil. Şahsım devleti demokrasimizi katletti." diye konuştu. Seçimlerden Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıkmasını hazmedemeyen CHP yandaşı Kongar, "Ben ona şahsım rejimi, padişahlık tacı giyilmiş bir faşizm diyorum." dedi.

Kongar, skandal açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli izleyiciler lafı dolandırmaya gerek yok demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Mevcut rejim demokrasi falan değil. Şahsım devleti demokrasimizi katletti.

Oy verdiğimiz rejim demokrasi falan değil. böyle demokrasi olmaz.

Ben ona şahsım rejimi diyorum padişahlık tacı giyilmiş bir faşizm diyorum. "

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