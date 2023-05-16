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Fondaş Halk TV sunucusundan skandal çağrı! Terör tutukluları için sandığa davet etti

Muhalefetin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, televizyon ekranlarından terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve Gezi Parkı faili Osman Kavala'ya özgürlük için Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmenlerine skandal bir çağrıda bulundu. İkinci tur seçimlerine umut bağlayan fondaş sunucu Aslan, 'Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için sandığa gidin.' dedi.

16 Mayıs 2023 Salı 01:38 - Güncelleme:
Fondaş Halk TV sunucusundan skandal çağrı! Terör tutukluları için sandığa davet etti
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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.

Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na kaptıran 7'li koalisyon umutlarını Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turuna bağlarken fondaş medya Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan da programında Kılıçdaroğlu destekçilerine çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu destekçilerine seslenen Arslan, moral bozulmaması gerektiğini ve Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın serbest bırakılması için sandığa gidilmesi gerektiğini söyledi.

"KAVALA VE DEMİRTAŞ İÇİN SANDIĞA GİDİN"

Ayşenur Arslan şu ifadeleri kullandı:

Bakın Reisçilere 'ölümüne ölümüne', bu kadar çabuk moral bozulmasın. Osman Kavala, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı; onlar için sandığa gitmek gerekiyor. Çocuklarınız için sandığa gitmeniz gerekiyor. Doğru dürüst çağdaş bir ülkede yaşasınlar, çağdaş bir eğitim alsınlar diye.

Diğer yandan seçilmesi halinde 37 kişinin hayatını kaybettiği "6-7 Ekim olayları"nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" demişti.

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