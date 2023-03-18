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Güncel

Fondaş Halk TV'de açık açık PKK propagandası yapıldı

Muhalefet tarafından fonlanan Halk TV yeni bir skandala imza attı. Küstah ifadelere Türkiye'yi hedef alındı. Fondaş Halk TV'ye katılan Londra'da Öğretim Üyeliği yapan Mashug Kurt isimli kişi açık açık terör örgütü PKK propagandası yaptı.

18 Mart 2023 Cumartesi 22:56 - Güncelleme:
Fondaş Halk TV'de açık açık PKK propagandası yapıldı
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14 Mayıs Genel seçimleri için artık günler sayılıyor. Diğer taraftan İttifak'lar da şekilleniyor. Altılı Koalisyon ise 'gizli ortak' HDP'nin de Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi için var gücüyle uğraş veriyor.

KILIÇDAROĞLU HDP'YE GİDİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'a yapacağı ziyaret öncesi ise CHP'nin kanalı Halk TV'de tam anlamıyla bir skandala imza atıldı.

HALK TV'DE TERÖR PROPAGANDASI

Doğu ve Güneydoğu'daki seçim sürecini değerlendirmesi için yayına bağlanan ve Holloway Londra Üniversitesi Öğretim Üyesi olduğu belirtilen Mehmet Mashug Kurt isimli kişi açık açık PKK propagandası yaptı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AK PARTİ'Yİ HEDEF ALDI

PKK terör örgütünün bölgede gerçekleştirdiği Hendek eylemleri nedeniyle 249 asker, polis veya korucu hayatını kaybetmişti. İşte bu terör eylemlerini hatırlatan Kurt, açıkça teröristleri savunarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti askerini ve AK Parti'yi hedef aldı.

Kurt, terör örgütü PKK'nın hendek eylemlerindeki yıkımını hükümete mal etmeye çalıştı "AK Parti 2016'da Kürt mahallelerini, kasabalarını, şehirlerini ve evlerini yıktı." iftirasında bulundu. Canlı yayında yapılan terör propagandası ise tepkilere neden oldu.

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