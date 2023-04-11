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Fondaş Halk TV'de akla zarar TCG Anadolu hazımsızlığı!

Fondaş medya Halk TV, Türkiye'nin gururu yerli milli savunma sanayiye olan hazımsızlığını bir kez daha dile getirdi. Dünyanın ilk SİHA gemisi hakkında hazımsızlığını dile getiren fondaş sunucu Ayşenur Arslan, 'Ona SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi?' dedi. Öte yandan Arslan'ın ifadelerini destekleyen Orhan Bursalı da TCG Anadolu'nun yukarıdan 2 bomba ile batırılabileceğini ima etti.

11 Nisan 2023 Salı 22:06 - Güncelleme:
Fondaş Halk TV'de akla zarar TCG Anadolu hazımsızlığı!
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Dünyanın ilk, silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Türk donanmasının gücüne güç katacak TCG Anadolu, tüm dünyada dikkatleri üzerine çekerken, fondaş Halk Tv'deki hazımsızlık pes dedirtti.

"SİHA'YLA KİME NASIL KAFA TUTACAKSINIZ?"

Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan, TCG Anadolu'ya SİHA sığdırmanın bir şey ifade etmediğini öne sürerek "Ona SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi?" dedi.

"YUKARIDAN 2 BOMBAYLA..."

Arslan'ın sözlerine destek veren Orhan Bursalı ise "Yukarıdan 2 bombayla... Neyse bu konulara girmek zor" diyerek TCG Anadolu'nun 2 bombayla batıralabileceğini dile getirdi. Sözlerini sürdüren Bursalı, "SİHA yapıyoruz, İHA yapıyoruz. Övündükleri şey hep savaş araçları. Elinde kalan sadece savunma alanındaki yatırımlar. Bunların temeli de 1990'larda atıldı." şeklinde konuştu.

TCG ANADOLU DÜNYA BASININDA

Dünyada savaş konseptini bile değiştiren SİHA'larla entegre şekilde hazırlanan ilk gemi olan TCG Anadolu ezberleri bozan özelliklere sahip. Bugün, TCG Anadolu ile ilgili gelişmeler dünya medyasında geniş şekilde yer aldı.

Reuters, "Türkiye ilk amfibi taarruz gemisini denize indirdi, drone yeteneklerini gözler önüne seriyor" başlıklı haberinde TCG Anadolu'nun özelliklerinden bahsetti.

Middle East Eye ise "TCG Anadolu: Türkiye, dünyanın ilk 'drone gemisi' olan en büyük savaş gemisini denize indirdi" başlıklı haberinde bu geminin dünyada bir ilk olduğuna vurgu yaptı.

The National News, "Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, çoğunluğu silahlı İHA'lardan oluşan filosunu taşıyacak" başlıklı haberinde geminin birimlerini ve görevlerini ayrıntılı bir biçimde saydı.

Yunan gazetesi Kathimerini Başkan Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun 'bölgedeki lider güç konumunu doğruladığını söylediğine' dikkat çekti.

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