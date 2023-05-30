7'li koalisyon yanlısı Sözcü TV'de, gazeteci İsmail Saymaz ile birlikte seçimi değerlendiren hukukçu Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'nu resmen topa tuttu.

KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirten Şen, "İstifa etmiyorum, yola devam edeceğim diyor. Bence çivi çaksın, Anayasa'ya değişiklik teklifi versin, desin ki 'Sayın Erdoğan ömür boyu ölene kadar Cumhurbaşkanı'dır desin. Kurtulalım! Böyle bir şey yok ya!" dedi.

"KILIÇDAROĞLU GÜZELLEMESİ YAPARAK NE YAPIYORSUN?"



"Böyle bir başarısızlık var ortada, kayıp var. İsmail Saymaz diyor ki 'yok o kadar değil, bu kadar' falan... Ne değildir ya... Meclis'i kaybetmişsin, Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsin... Ne anlatıyorsun sen!" diyen Şen, sözlerini şöyle devam ettirdi:

Kılıçdaroğlu güzellemesi yaparak ne yapıyorsun İsmail? Kaybetmiş. Bitmiş. Ne anlatıyorsun.

Kendisine YPG terör örgütü soruluyor, 'YPG terör örgütünü ben bilmem' diyor. Ne demek bu ya? Dalga mı geçiyorsun sen milletle. İşte bunlar kaybettirdi İsmail. Bu dersi almazsak. Bu dersi çıkarmazsak, aynı şekilde devam edersek bu milleti uyutursun. Artık uyanın.

"BURASI KILIÇDAROĞLU'NU SAVUNMA YERİ Mİ?"



Sürekli kendisini uyaran moderatöre de tepki gösteren Ersan Şen, şunları söyledi:

Burası Kılıçdaroğlu'nu savunma yeri mi ya? Ben dinliyorum. Söz hakkı bana gelince kesiyorsun beni. Oraya 15 dk. söz sırası veriyorsun, bana gelince kesiyorsun.

"TARAFSIZ YAYIN YAP, YAPMIYORSAN KAPAT PROGRAMI"



Çünkü, niye: ben senin işine gelenleri söylemiyorum. Rahatsız oluyorsun. Tarafsız yayın yap yapmıyorsan kapat programı. Sağırlar birbirini ağırlar.