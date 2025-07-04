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Fondaş medya algıda yine çuvalladı: DMM'den İsrail iddialarına net yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin 2024'ün ilk 5 ayında İsrail'e 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptığı iddialarını “tümüyle yalan ve manipülasyon” olarak nitelendirdi. DMM, ticaretin 2 Mayıs 2024 itibarıyla durdurulduğunu hatırlattı.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 20:52 - Güncelleme:
Fondaş medya algıda yine çuvalladı: DMM'den İsrail iddialarına net yalanlama
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DMM'den, "Türkiye, İsrail'e ilk 5 ayda 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan, 'Türkiye, İsrail'e ilk 5 ayda 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptı' iddiası tümüyle yalan ve dezenformasyon ürünüdür. Bu kasıtlı çarpıtma, kamuoyunu manipüle etme ve devletimizin resmi kurumlarını itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin, 2 Mayıs 2024'te aldığı kararla, İsrail ile arasındaki bütün ürün gruplarındaki ihracat, ithalat ve transit ticaret işlemlerini hem gümrüklerde hem de serbest bölgelerde istisnasız bir şekilde durdurduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tarihten itibaren ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi ya da İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail'e yönelik gümrük sistemimiz kapalı kalmaya devam etmektedir. Öte yandan, Filistin Devleti'nin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ticaret Bakanlığımız ile Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı arasında imzalanan 'Türkiye-Filistin Devlet Protokolü' uyarınca kurulan ticaret mekanizması aktif olarak işlemeye devam etmektedir.

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Geçtiğimiz yıl Türkiye'den Filistin'e gerçekleşen ihracat 797 milyon dolar seviyesindedir. Ancak Filistinli kardeşlerimizle yapılan bu ticaret, İsrail kontrolündeki limanlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, İsrail'in 'sözde' verilerine dayanarak Türkiye'nin İsrail'e ihracat yaptığının iddia edilmesi, yalnızca devletimizin resmi kurumlarını itibarsızlaştırmayı ve kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen bir karalama kampanyasıdır. Bu vesileyle belirtmek isteriz ki, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırımı en sert şekilde lanetliyor, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha kararlılıkla vurguluyoruz."

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