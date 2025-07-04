DMM'den, "Türkiye, İsrail'e ilk 5 ayda 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan, 'Türkiye, İsrail'e ilk 5 ayda 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptı' iddiası tümüyle yalan ve dezenformasyon ürünüdür. Bu kasıtlı çarpıtma, kamuoyunu manipüle etme ve devletimizin resmi kurumlarını itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin, 2 Mayıs 2024'te aldığı kararla, İsrail ile arasındaki bütün ürün gruplarındaki ihracat, ithalat ve transit ticaret işlemlerini hem gümrüklerde hem de serbest bölgelerde istisnasız bir şekilde durdurduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tarihten itibaren ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi ya da İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail'e yönelik gümrük sistemimiz kapalı kalmaya devam etmektedir. Öte yandan, Filistin Devleti'nin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ticaret Bakanlığımız ile Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı arasında imzalanan 'Türkiye-Filistin Devlet Protokolü' uyarınca kurulan ticaret mekanizması aktif olarak işlemeye devam etmektedir.