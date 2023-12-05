Fondaş medya İYİ Parti'ye ateş püskürdü: Su içtiğiniz kuyuya tükürdünüz

Merakla beklenen İYİ Parti'nin "İttifak" kararı sonunda açıklandı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu'ndan karar çıktı. İYİ Parti, yerel seçim için CHP ile işbirliği teklifine oy çokluğuyla 'Hayır' dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Toplantılarımızdan CHP'ye 'Hayır' kararı çıktı' ifadelerini kullandı.

KÜRŞAD ZORLU: KENDİ ADAYLARIMIZLA ÇIKACAĞIZ

Sabah'ta yer alan habere göre, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da kameralar karşısına geçerek "Kendi adaylarımızla seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, iyi belediyecilik parolası ile milletimize hizmet etme sorumluluğumuzu onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimize, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum." açıklamasında bulundu.

CHP YANDAŞI MEDYA İYİ PARTİ'Yİ HEDEF ALDI

İşte bu karar sonrası beklenen oldu ve CHP fondaşı medyadan İYİ Parti ve parti yöneticilerine yönelik zehir zemberek ifadeler kullanıldı.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında İYİ Parti'nin intihara sürüklendiğini savundu. Bu kararın Cumhur İttifakı'nın lehine olacağını söyledi.

KÜRŞAD ZORLU'YA "TROL SÖZCÜ" DEDİ

Merdan Yanardağ, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'yu hedef alarak "Trol Sözcü" dedi. Zorlu'ya "Mesela sayın trol sözcü, İYİ Parti'nin hangi kuruluş, ilke ve amaçlarından uzak bir teklifte bulunuldu. Cumhuriyetin korunması laiklik, demokratik hak ve özgürlükler konusunda siz farklı görüşlere mi sahipsiniz? CHP Türkiye'nin birliği ve bütülüğünü savunmaktan uzak bir parti mi?" diye sordu.