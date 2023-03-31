Fondaş medya sunucusu Portakal, YSK başkanını tehdit etti!

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal, YSK Başkanı Ahmet Yener'i tehdit etti.

YSK Başkanı Yener, muhalefetin uzun süredir Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden yürüttüğü manipülasyona son noktayı koymuş ve Başkan Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazların reddedildiğini açıklamıştı.

Başkan Erdoğan'ın adaylığını resmileştiren YSK Başkanı Yener'i hedef alan Portakal, "Ahmet Yener YSK Başkanı 'İsmi unutmayın, ismi unutmayın çok önemli bir isim, konuşulacak çünkü" diyerek tehdit etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA YAPILAN İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Muhalefetin Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına yönelik yürüttükleri "Üçüncü kez aday olamaz" manipülasyonunu çürüten YSK Başkanı Ahmet Yener, söz konusu itirazların reddedildiğini açıkladı.

YSK Başkanı Yener, "Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiş ve alfabetik olarak Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verilmiş olup karar ilan edilmek üzere bugün Resmi Gazete'ye gönderilecektir." ifadelerini kullandı.

FATİH PORTAKAL'DAN YSK BAŞKANI YENER'E TEHDİT

CHP'nin kanalı Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, YSK Başkanı Ahmet Yener'i hedef alarak tehdit etti.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Portakal, canlı yayında şöyle konuştu:

"Bu seçimde en çok konuşulacak kurullardan bir tanesi Yüksek Seçim Kurulu'dur (YSK). Çünkü seçimin her şeyinden sorumlu. Seçim bitene ve resmi sonuçlar açıklanana kadar sorumlu olacak. A'sından Z'sine kadar tüm sorumluluk onda. Günlerdir konuşuyoruz Cumhurbaşkanı'nın diploması var mı, Cumhurbaşkanı aday olabilir mi, olamaz mı? Bugün YSK Başkanı itirazları gözden geçirip kararlar aldı. Ahmet Yener YSK Başkanı 'İsmi unutmayın, ismi unutmayın çok önemli bir isim, konuşulacak çünkü"