Fondaş medya sunucusundan yeni skandal! Alçak terör saldırılarına 'misilleme' dedi

Pençe-Kılıç Hava Harekatı sonrası hain terör örgütü PKK, Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket saldırısında bulunmuş ve sivillerin hedef alındığı bu alçak saldırıda biri çocuk üç kişi hayatını kaybetmişti.

CHP'nin desteklediği Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan skandal ifadeler ile saldırıyı yorumladı. PKK'nın saldırı motivasyonunu Pençe-Kılıç Operasyonu'ndan aldığını ifade eden Arslan, "Pençe-Kılıç Operasyonu'na misilleme olarak yapıldı, durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi." değerlendirmesinde bulundu.

ALÇAK TERÖR SALDIRILARINA "MİSİLLEME" DEDİ

Arslan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Harekata misilleme olarak PKK terörü diyebiliriz. "Muhtemelen kaydıyla" söylüyoruz. Şunu cinayet dedektifleri de, siyasetçiler de, bizler de hep bu kayıtla bakar ve söyleriz. Buna katilin motifi denir. Ona motivasyonu ne, amacı ne? Eğer o motivasyonu bulursanız katile ulaşırsınız. Hem delilden ulaşırsınız hem de motivasyonu belirlersiniz. Şimdi durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi. Şimdi diyebilirim ki ben bu harekattan sonra bir misilleme amacıyla ve öldürmek niyetiyle PKK teröründen bahsedilebilir duruma gelmiş."