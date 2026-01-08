İSTANBUL 17°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,051
  • EURO
    50,3476
  • ALTIN
    6165.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fondaş medya vatandaşı yine aldattı: “Saldırı alarmı” iddiaları asılsız çıktı
Güncel

Fondaş medya vatandaşı yine aldattı: “Saldırı alarmı” iddiaları asılsız çıktı

Fondaş medya yine vatandaşa doğru bilgi vermedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Kahramanmaraş'ta çalan sirenlerin Halep'teki gelişmelerle bağlantılı olduğu yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 18:07 - Güncelleme:
Fondaş medya vatandaşı yine aldattı: “Saldırı alarmı” iddiaları asılsız çıktı
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin şu şekilde duyuruda bulundu:

Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan, "Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği" yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Siren sesleri ve uyarılar AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Halep'te yaşanan süreçlerle herhangi bir ilgisi yoktur.

Toplumun paniğe sevk edilmesini amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.