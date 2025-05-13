Türkiye tarihi günlere tanıklık ediyor. PKK'nın dağılma kararı dünyada geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın kuruluşları bu gelişmeyi kritik ve önemli olarak nitelendirdi. Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısı ise muhaliflerin dengesini bozdu. Bahar Feyzan, sürecin vatandaşlara katkısı olmayacağını savunurken, Ruşen Çakır'ın İmamoğlu'na pay çıkarma çabası dalga konusu oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan Başkan Erdoğan'ın kararlı iradesiyle devam eden Terörsüz Türkiye süreci terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini duyurması ile resmen hayata geçiyor.

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik adımları uluslararası basın ve kamuoyu tarafından tarihi olarak değerlendirirken, muhalefet bu başarıyı görmezden gelip karalama ya da kendine pay çıkarma yarışına girdi.

"BİZE NE FAYDASI VAR"

Bahar Feyzan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının sıradan bir vatandaşa katkısının olmayacağını savundu.

PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının bize faydası ne? Gerçekten bir samimiyetle soruyorum bunu. Ben zaten savaşmıyorum ki sokağa çıkıp. Çok naif ve basit bir yerden soruyorum. Ben zaten PKK ile Kürdün ayrımını yapabilen biriyim. Defalarca lanetliyoruz. Şehirde etkileri yok, peki bugün sıradan bir vatandaşın hayatına katkısı ne? Ahmet efendinin faydası ne? Bunu açıklayın.

İMAMOĞLU'NA BAĞLADI

Ruşen Çakır terörsüz Türkiye süreci ve PKK'nın kendini feshetmesi ile ilgili ilginç yorumlarda bulundu.

İBB'deki büyük yolsuzluk, rüşvet ve terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, bundan sonraki dönemde neler söyleyeceğinin çok önem kazanacağını iddia eden Çakır, "Önümüzdeki döneme damgayı her şeye rağmen Ekrem İmamoğlu vuracak." diye konuştu.

Ruşen Çakır'ın Terörsüz Türkiye sürecinden İmamoğlu'na pay çıkarma çabası sosyal medyada dalga konusu oldu.