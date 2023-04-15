Fondaş medyada ''Sadullah Ergin'' rahatsızlığı: Kapa çeneni otur

Yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizinin ardından patlayan liste krizi her geçen gün dalga dalga yayılırken özellikle CHP ve İYİ Parti listelerinde FETÖ'cü ve PKK'lı isimlere yer verilmesi kamuoyunda büyük tepki çekti.

"ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARININ ADALET BAKANI"

Öte yandan CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile ilgili söyledikleri gündem oldu.

Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, büyük laflar ederek "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.

CHP'Lİ SALICI ARKA ÇIKTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıktı.

ERGİN: CHP'YE SİTEM EDİLMESİN

Ergin de "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam. Seçimlere 33 gün kaldı, bu süreyi seçimin kazanılması için harcamak lazım" dedi. Erdoğan düşmanlığı ortak paydasında buluşan 7'li koalisyonda CHP'nin Sadullah Ergin'e, Sadullah Ergin'in CHP'ye sahip çıkan sözleri sahnelenen kişiliksiz siyaseti de açık etti. Ergin ayrıca adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi.

İZMİRLİ HERHALDE KENDİSİNİ JİLETLEYECEK

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, de CHP'nin milletvekili aday listeleri üzerinden sert eleştirilerde bulundu. CHP listesinden 1'inci sırada FETÖ'cü bir ismin, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, "İzmirli herhalde kendisini jiletleyecek" dedi.

"MİLLET TIPIŞ TIPIŞ OY VERECEK HALE GELDİ KAPA ÇENENİ OTUR"

Aysever bugün yaptığı yayında ise yine Sadullah Ergin krizine değinirken Ergin'e sert sözlerle yüklendi. Aysever yaptığı açıklamada "Kapa çeneni otur. Millet sana seve seve değil tıpış tıpış oy verecek hale gelmiş. Bıyıkları kesince seni unutmuyoruz. Badem bıyıklardan dinci bıyıklardan şimdi temiz yüzlü liberal bujuvaziye. Yemiyor kimse" ifadelerini kullandı.