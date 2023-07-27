Fondaş medyadan bir 'CHP'den para aldık' itirafı daha

Seçim yenilgisi sonrası partisinden gelen 'değişim' ve 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yaptığı gerekçesiyle Halk TV ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

BAŞKA SÖZLEŞMELER DE YAPTIK İTİRAFI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, para karşılığı haber yaptırdıklarını, "Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam." sözleriyle itiraf etti.

Erdem'in bu sözlerinin ardından bir itiraf da Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır'dan geldi. Programında yaptığı açıklamada "Para alan kişiler gazeteciyse, ben o meslekten değilim" ifadesini kullanan Çakır, daha sonra ise CHP'den para aldıklarını söyledi.

"BİZ BAYAĞI AZINI ALDIK"

Çakır şöyle konuştu:

"Neyi, nerede harcadılar açıkçası bilmiyorum. Biz Medyascope olarak herhalde CHP reklam bütçesinden bu 360 milyon TL'nin milyonda birinin demeyeceğim ama bayağı azını aldık."